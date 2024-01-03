В Курской области после атаки со стороны ВСУ 17 домов остались без отопления

В жилых домах нескольких населенных пунктов отключено электричество. Снабжение подключают по резервной схеме, отметил Старовойт.

По его словам, в Железногорске из-за скачка напряжения и гидроудара произошел порыв на теплотрассе. Без отопления остались 17 многоквартирных домов, уточнил губернатор.

Последствия атаки ВСУ устраняются, пишет RT.

В понедельник, 1 января, ВСУ нанеси удар по селу Троицкое Курской области. Повреждения получили два дома. Пострадавших нет, сообщает «Радиоточка НСН».

