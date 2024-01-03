В Курской области после атаки со стороны ВСУ 17 домов остались без отопления
В Железногорском районе Курской области после воздушной атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждена подстанция, написал в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.
В жилых домах нескольких населенных пунктов отключено электричество. Снабжение подключают по резервной схеме, отметил Старовойт.
По его словам, в Железногорске из-за скачка напряжения и гидроудара произошел порыв на теплотрассе. Без отопления остались 17 многоквартирных домов, уточнил губернатор.
Последствия атаки ВСУ устраняются, пишет RT.
В понедельник, 1 января, ВСУ нанеси удар по селу Троицкое Курской области. Повреждения получили два дома. Пострадавших нет, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков назвал сообщения о «сенсационном заявлении» Путина фейком
- Детеныша панды из Московского зоопарка назвали Катюшей
- Земфира анонсировала скорый выход нового альбома
- СМИ: Шольц может уйти в отставку с поста канцлера в 2024 году
- Маск назвал демографический коллапс самой большой проблемой человечества
- Монсон завершит карьеру в феврале боем против Тактарова
- В Курской области после атаки со стороны ВСУ 17 домов остались без отопления
- Силы ПВО сбили 12 ракет над Белгородской областью
- Более 30 машин попали в массовое ДТП на трассе М-4 «Дон» в Тульской области
- В Хабаровском крае автомобиль сбил амурского тигра
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru