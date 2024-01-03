В Курской области после атаки со стороны ВСУ 17 домов остались без отопления

В Железногорском районе Курской области после воздушной атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждена подстанция, написал в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.

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В жилых домах нескольких населенных пунктов отключено электричество. Снабжение подключают по резервной схеме, отметил Старовойт.

По его словам, в Железногорске из-за скачка напряжения и гидроудара произошел порыв на теплотрассе. Без отопления остались 17 многоквартирных домов, уточнил губернатор.

Последствия атаки ВСУ устраняются, пишет RT.

В понедельник, 1 января, ВСУ нанеси удар по селу Троицкое Курской области. Повреждения получили два дома. Пострадавших нет, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
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