Курское приграничье вновь обстреляно со стороны ВСУ
Вооруженные силы Украины вновь нанесли артиллеристский удар по приграничным сёлам Гуево и Горналь Курской области. Об этом информирует губернатор Роман Старовойт.
Данные населённые пункты расположены в Суджанском районе. Никто не пострадал, в Горнале перебита линия электропередачи, уточнил глава региона. Ране он сообщил об утреннем обстреле населённого пункта Краснооктябрьский Глушковского района. В этом случае также никто не пострадал, однако было в очередной раз нарушено энергоснабжение посёлка.
В воскресенье, 19 февраля Горналь также подверглась острелу с украинской стороны. Были повреждены три домовладения.
Как сообщает НСН, ВСУ сегодня также обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области. Погибла работница местной птицефабрики.
Как уточнил белгородский губернатор Вячеслав Гладков, днём ранее в результате обстрела там же погибла 12-летняя девочка.
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