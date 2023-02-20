Курское приграничье вновь обстреляно со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины вновь нанесли артиллеристский удар по приграничным сёлам Гуево и Горналь Курской области. Об этом информирует губернатор Роман Старовойт.

Данные населённые пункты расположены в Суджанском районе. Никто не пострадал, в Горнале перебита линия электропередачи, уточнил глава региона. Ране он сообщил об утреннем обстреле населённого пункта Краснооктябрьский Глушковского района. В этом случае также никто не пострадал, однако было в очередной раз нарушено энергоснабжение посёлка.

В результате обстрелов ВСУ населенных пунктов Белгородской области погибла девушка

В воскресенье, 19 февраля Горналь также подверглась острелу с украинской стороны. Были повреждены три домовладения.

Как сообщает НСН, ВСУ сегодня также обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области. Погибла работница местной птицефабрики.

Как уточнил белгородский губернатор Вячеслав Гладков, днём ранее в результате обстрела там же погибла 12-летняя девочка.

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ФОТО: @vvgladkov
ТЕГИ:ВСУКурская ОбластьОбстрел
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