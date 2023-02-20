В результате обстрела белгородского села погибла женщина

Вооруженные силы Украины вновь подвергли артиллеристскому удару населенный пункт Новая Таволжанка Белгородской области. Об этом проинформировал губернатор Вячеслав Гладков.

Он утончил, что взрывы прогремели на стоянке птицефабрики, а в бытовом корпусе предприятия. Под обстрелом погибла женщина – сотрудница птицефабрики. Она получила тяжёлые ранения и умерла в машине неотложной помощи.

Мужчина получил ранения - с осколочными повреждениями ног он госпитализирован. На месте находится глава округа Владимир Жданов и оперативные службы. Принято решение эвакуировать всех сотрудников птицефабрики на безопасное расстояние.

Как отмечает НСН, днём ранее Новая Таволжанка также подверглась обстрелу с украинской стороны. По уточнённым данным, погибла 12-летняя девочка. В момент прилета снарядов она на улице разговаривала по телефону с отцом. Под обстрел попали еще несколько населенных пунктов.

