Курский губернатор сообщил о ранении двоих строителей при обстреле

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о ранении двоих рабочих - строителей в результате обстрела с украинской стороны. Под удар Вооруженных сил Украины попал Кореневский район.

Как уточнил глава региона, у одного из них медики зафиксировали ссадины ног и лёгкую контузию. Другой пострадавший получил ранение кисти одной из рук средней степени тяжести, его госпитализировали.

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Оба строителя принимали участие в возведении защитной линии вдоль государственной границы, передает RT. Утром губернатор сообщил об обстреле посёлка Тёткино Глушковского района. В этом населенном пункте никто не пострадал. Повреждения получили линии электропередачи на некоторых улицах, а также четыре дома и два автомобиля.

Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщает, что в соседней Белгородской области губернатор Вячеслав Гладков объявил об эвакуации детей из Шебекинского и Грайворонского городских округов из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ.

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Фото: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:ОбстрелПострадавшиеКурская Область

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