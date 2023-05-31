Курский губернатор сообщил о ранении двоих строителей при обстреле

Оба строителя принимали участие в возведении защитной линии вдоль государственной границы, передает RT. Утром губернатор сообщил об обстреле посёлка Тёткино Глушковского района. В этом населенном пункте никто не пострадал. Повреждения получили линии электропередачи на некоторых улицах, а также четыре дома и два автомобиля.

Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщает, что в соседней Белгородской области губернатор Вячеслав Гладков объявил об эвакуации детей из Шебекинского и Грайворонского городских округов из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ.

