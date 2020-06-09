Крым с 1 июля начнет принимать туристов из других регионов

С 1 июля Крым начнет принимать туристов из других регионов страны. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов в соцсети «Вконтакте».

Он добавил, что отели и другие средства коллективного размещения могут уже сегодняшнего дня начинать продавать путёвки, передает RT.