Крым с 1 июля начнет принимать туристов из других регионов

С 1 июля Крым начнет принимать туристов из других регионов страны. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов в соцсети «Вконтакте».

Он добавил, что отели и другие средства коллективного размещения могут уже сегодняшнего дня начинать продавать путёвки, передает RT.

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Аксёнов добавил, что на полуострове необходимо продолжать соблюдать все меры безопасности и рекомендации Роспотребнадзора, сообщает КИА.

Крым с 15 июня отменит обязательный двухнедельный карантин для приезжих из других регионов России. На обсервацию будут помещаться лишь граждане других стран.

Менеджмент российских гостиниц и санаториев может значительно повысить цены в условиях повышенного спроса на внутренние направления и отсутствии возможности отдохнуть за границей. Такое мнение высказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов.


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ФОТО: pixabay.com
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