Крым с 1 июля начнет принимать туристов из других регионов
С 1 июля Крым начнет принимать туристов из других регионов страны. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов в соцсети «Вконтакте».
Он добавил, что отели и другие средства коллективного размещения могут уже сегодняшнего дня начинать продавать путёвки, передает RT.
Аксёнов добавил, что на полуострове необходимо продолжать соблюдать все меры безопасности и рекомендации Роспотребнадзора, сообщает КИА.
Крым с 15 июня отменит обязательный двухнедельный карантин для приезжих из других регионов России. На обсервацию будут помещаться лишь граждане других стран.
Менеджмент российских гостиниц и санаториев может значительно повысить цены в условиях повышенного спроса на внутренние направления и отсутствии возможности отдохнуть за границей. Такое мнение высказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
485 тыс.+8 595 / сут.
Умерли
6 142+171 / сут.
Выздоровели
242 тыс.+11 709 / сут.
- Крым с 1 июля начнет принимать туристов из других регионов
- Володин поручил Госдуме взять на контроль дело о ДТП с участием Ефремова
- Депутат Госдумы рассказал об идее тестировать на COVID-19 прямо перед ЕГЭ
- Греф обнадежил Путина отрицательным ростом ВВП: Лучше США
- Мэр Хабаровска подтвердил в видео заболевание коронавирусом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru