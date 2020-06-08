Без страха и ясности. В АТОР оценили готовность россиян отдохнуть внутри страны

Исполнительный директор ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в эфире НСН рассказала, что, по её наблюдениям, россияне готовы путешествовать внутри страны и не особо боятся коронавируса. Сдерживающий фактор — недостаток информации о смягчении карантина и санитарных требованиях, отметила она.

«Самое главное, что туристический сезон по России состоится. И это очень оптимистичная картина по сравнению с той, которую все рисовали ещё в апреле. Россияне точно не боятся выезжать на отдых, страха заразиться мы у людей особо не наблюдаем. Просто пока непонятно, куда можно поехать. Кроме санаториев Краснодарского и Ставропольского краев с 1 июня ничего толком не открыто. Есть и другие сложности — например, требование заранее готовить справки. Часть справок получить довольно сложно. Непонятно, что происходит в самом регионе: сможешь ли ты выйти за территорию отеля, нет внятной информации. Мы считаем, что потенциальный спрос на внутренний рынок большой, существенно больше, чем реальные продажи и загрузка сейчас, но людям нужно больше информации о том, куда они могут поехать, и какие условия для комфортного отдыха созданы в регионах», - сказала глава АТОР.

Сложившаяся ситуация дарит новые возможности: россияне могут распробовать отдых там, куда при иных обстоятельствах не поехали бы, говорит Ломидзе.

«Я так понимаю, что чуть позже наши туристы смогут оценить уникальную возможность, которая создаётся именно в этом году — прочувствовать, распробовать отдых в тех местах, в которых раньше они не думали, или мечтали, но могли туда попасть. В данном случае я говорю о Байкале. Это будет первая яркая возможность этого сезона, и мы надеемся, не последняя. В следующем году эти возможности у туристов должны остаться», - добавила собеседница НСН.

Российские авиакомпании уже готовятся к возобновлению полётов на российские курорты. А вот точной даты возобновления полётов за границу пока нет. По данным источника ТАСС, Росавиация предложит отправить первые самолёты за рубеж с 15 июля. «Вестник АТОР» уточняет, что из 15 стран, которые первыми примут россиян, восемь являются странами СНГ. Ещё семь направлений — столицы стран Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

