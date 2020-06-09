Новости за ночь: АТОР прогнозирует подорожание российских курортов на 30%

По его словам, к повышению цен также подтолкнёт сокращение туристического сезона, который в этом году из-за коронавируса стартует только 1 июля. По первым бронированиям на июль-август видно, что цены могут вырасти более чем на 20-30%, считает Курносов.

Что касается рынка въездного туризма, то в этом году он, вероятно, будет нулевым: Россия откроется для иностранцев не сразу, а высокий туристический сезон в стране заканчивается в сентябре.

О том, что туристический сезон в России стартует в июле, было объявлено на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина в понедельник, 8 июня. Исполнительный директор ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в эфире НСН заявила, что потенциальный спрос на внутренний рынок среди российских туристов больше, чем показывает текущий уровень продаж. По её словам, россияне не боятся коронавируса, но пока не понимают, где и что будет открыто.

