Крым с 15 июня отменит карантинную обсервацию для россиян
Крым с 15 июня отменит обязательный двухнедельный карантин для приезжих из других регионов России. Об этом объявил глава республики Сергей Аксенов. При этом в обсервацию на 14 дней по-прежнему будут помещаться граждане других стран, в том числе с Украины.
Кроме того, с 15 июня на полуострове полностью завершается режим самоизоляции, который с середины мая был введен для пожилых людей, старше 65 лет. Обсерваторы для всех приезжих открылись в Крыму в середине апреля. В мае содержание там сделали платным, но потом отказались от взимания денег.
Сергей Аксёнов также подписал указ, разрешающий с 15 июня размещать в гостиницах жителей Крыма и Севастополя. Как подчеркнул глава республики, бронирование проживания доступно исключительно тем гражданам, которые зарегистрированы по месту пребывания или по месту жительства на полуострове и городе федерального значения Севастополе.
Как отмечает КИА, с этого же числа возобновят работу для индивидуальных занятий тренажерные и фитнес-залы, другие спортивные объекты. На сегодня в республике выявлено 457 зараженных коронавирусом, 14 инфицированных скончались.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
485 тыс.+8 595 / сут.
Умерли
6 142+171 / сут.
Выздоровели
242 тыс.+11 709 / сут.
- Володин поручил Госдуме взять на контроль дело о ДТП с участием Ефремова
- Депутат Госдумы рассказал об идее тестировать на COVID-19 прямо перед ЕГЭ
- Греф обнадежил Путина отрицательным ростом ВВП: Лучше США
- Мэр Хабаровска подтвердил в видео заболевание коронавирусом
- В Кремле оценили темпы снятия ограничений в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru