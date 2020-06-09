Крым с 15 июня отменит карантинную обсервацию для россиян

Крым с 15 июня отменит обязательный двухнедельный карантин для приезжих из других регионов России. Об этом объявил глава республики Сергей Аксенов. При этом в обсервацию на 14 дней по-прежнему будут помещаться граждане других стран, в том числе с Украины.

Кроме того, с 15 июня на полуострове полностью завершается режим самоизоляции, который с середины мая был введен для пожилых людей, старше 65 лет. Обсерваторы для всех приезжих открылись в Крыму в середине апреля. В мае содержание там сделали платным, но потом отказались от взимания денег.

Сергей Аксёнов также подписал указ, разрешающий с 15 июня размещать в гостиницах жителей Крыма и Севастополя. Как подчеркнул глава республики, бронирование проживания доступно исключительно тем гражданам, которые зарегистрированы по месту пребывания или по месту жительства на полуострове и городе федерального значения Севастополе.

Как отмечает КИА, с этого же числа возобновят работу для индивидуальных занятий тренажерные и фитнес-залы, другие спортивные объекты. На сегодня в республике выявлено 457 зараженных коронавирусом, 14 инфицированных скончались.