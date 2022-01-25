Конституцию Крыма решили изменить
В конституцию Крыма внесут ряд поправок, в частности из нее исключат запрет на право одним лицом занимать пост главы республики более двух сроков подряд. Об этом рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов на заседании депутатов во вторник.
Он отметил, что с момента принятия конституции прошло восемь лет, за это время появилась необходимость в некоторых изменениях.
Среди них также исключение ограничения по замещению должности главы Республики Крым одним лицом более двух сроков подряд, ужесточение требований, предъявляемых к кандидату на должность главы Крыма, в части запрета иметь гражданство иностранного государства, передает РИА Новости.
Также в планах исключение процедуры согласования кандидатуры прокурора Крыма с главой и парламентом республики. Предполагается дополнить положения об участии органов государственной власти в формировании органов местного самоуправления, назначении на должность и освобождении от должности должностных лиц местного самоуправления.
Ранее СМИ сообщили, что входящие в Евросоюз Болгария, Дания, Литва и Румыния, а также представители других стран, потребовали ужесточить санкции, введённые против России в связи с присоединением Крыма.
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