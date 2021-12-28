Аксенов предложил досрочно отзывать депутатов, которые не исполняют обязанности
Глава Крыма Сергей Аксенов 28 декабря на пресс-конференции предложил ввести императивный мандат, который дает право лишать полномочий депутатов, если они не исполняют свои обязанности.
По его словам, депутат должен быть лицом, «который справедливо в случае необходимости должен быть отозван». Аксенов подчеркнул, что депутаты должны вести постоянные приемы граждан и иметь свои страницы в социальных сетях, чтобы к ним могли обращаться напрямую.
Депутату также должна быть гарантирована защита с точки зрения его политической позиции, резюмировал Аксенов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,4 млн+21 922 / сут.
Умерли
306 тыс.+935 / сут.
Выздоровели
9,3 млн+43 961 / сут.
- Попова призвала не ждать, что «омикрон» станет последним штаммом COVID-19
- Путин назвал необходимый уровень коллективного иммунитета к ковиду
- Депутат исполнил новогоднее желание девочки из Дагестана, подарив ей коня
- «Очень высокий». Путин оценил уровень нейтрализации «Спутником V» штамма «омикрон»
- МИД: Россия положит заслон продолжающемуся расширению НАТО
- Устроивший стрельбу в больнице Ставрополья врач был вооружен автоматом Калашникова
- Попова: Создание вирусов за рубежом несет риски биологической безопасности
- Гейтс назвал чистую промышленность способом спасти Землю
- После стрельбы в больнице в Ставропольском крае возбудили уголовное дело
- Путин и Лукашенко сыграют в хоккей в Питере
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru