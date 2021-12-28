Аксенов предложил досрочно отзывать депутатов, которые не исполняют обязанности

По его словам, депутат должен быть лицом, «который справедливо в случае необходимости должен быть отозван». Аксенов подчеркнул, что депутаты должны вести постоянные приемы граждан и иметь свои страницы в социальных сетях, чтобы к ним могли обращаться напрямую.

Депутату также должна быть гарантирована защита с точки зрения его политической позиции, резюмировал Аксенов.

