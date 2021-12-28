Аксенов предложил досрочно отзывать депутатов, которые не исполняют обязанности

Глава Крыма Сергей Аксенов 28 декабря на пресс-конференции предложил ввести императивный мандат, который дает право лишать полномочий депутатов, если они не исполняют свои обязанности.

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По его словам, депутат должен быть лицом, «который справедливо в случае необходимости должен быть отозван». Аксенов подчеркнул, что депутаты должны вести постоянные приемы граждан и иметь свои страницы в социальных сетях, чтобы к ним могли обращаться напрямую.

Депутату также должна быть гарантирована защита с точки зрения его политической позиции, резюмировал Аксенов.

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Фото: facebook.com/aksenov.rk
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