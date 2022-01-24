СМИ: Евросоюз планирует ужесточить санкции против России в связи с Крымом

По данным издания, предлагается включить в санкционный список ещё пять лиц или организаций, чьи имена и названия пока не уточняются. Ужесточение ограничений объясняют, что Москве следует дать ответ «в свете продвигаемой Россией русификации аннексированных областей» Украины.

Der Spiegel отмечает, что правительства Германии, Италии и Финляндии указали на необходимость дополнительного изучения данного вопроса, при этом в МИД ФРГ готовы одобрить расширение санкций, о чём проинформировано постпредство ФРГ в Брюсселе.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов назвал новый проект санкций против России, представленный в Конгрессе США, опасным помутнением рассудка, сообщают «Невские новости».

