СМИ: Евросоюз планирует ужесточить санкции против России в связи с Крымом
Входящие в Евросоюз Болгария, Дания, Литва и Румыния, а также представители других стран, потребовали ужесточить санкции, введённые против России в связи с присоединением Крыма, сообщает Der Spiegel со ссылкой на конфиденциальный доклад посольства ФРГ в Брюсселе.
По данным издания, предлагается включить в санкционный список ещё пять лиц или организаций, чьи имена и названия пока не уточняются. Ужесточение ограничений объясняют, что Москве следует дать ответ «в свете продвигаемой Россией русификации аннексированных областей» Украины.
Der Spiegel отмечает, что правительства Германии, Италии и Финляндии указали на необходимость дополнительного изучения данного вопроса, при этом в МИД ФРГ готовы одобрить расширение санкций, о чём проинформировано постпредство ФРГ в Брюсселе.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов назвал новый проект санкций против России, представленный в Конгрессе США, опасным помутнением рассудка, сообщают «Невские новости».
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