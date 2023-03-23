Калуга отметила 80-летие прибытия эскадрильи «Нормандия»
В региональной столице отметили 80-летие прибытия на калужскую земли французских летчиков эскадрильи «Нормандия», сообщают СМИ.
Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев призвал молодое поколение внимательнее изучать историю страны.
«Сохранить память о героях Великой Отечественной войны – долг каждого из нас, наследников Победы!» - сказал он.
Общественная организация по укреплению международных отношений «Мост дружбы» подготовила конкурс переводов. В нем приняли участие свыше 120 человек из России, Белоруссии и Франции.
На Калужской земле начался боевой путь эскадрильи. Французские летчики провели в регионе 180 дней.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша ранее подписал распоряжение о создании рабочей группы для проведения в регионе «Дней Достоевского в Оптиной пустыни», передает НСН.
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