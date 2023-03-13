Фильмы о событиях на Донбассе покажут на трех площадках Калужской области

На трех площадках в Калужской области впервые покажут фильмы о донбасских событиях общероссийского передвижного фестиваля «Кино на службе Отечеству», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Музея Победы.

В Калуге пройдут съемки фильма о событиях в Донбассе

Отмечается, что фестиваль «Кино на службе Отечеству» рассказывает о последних 10 годах жизни на Донбассе.

В пресс-службе уточнили, что к мероприятию присоединились Калужский объединенный музей-заповедник, основная общеобразовательная школа села Высокиничи Жуковского района и Музей истории города Обнинска.

По словам директора Музея Победы, заместителя секретаря Общественной палаты РФ Александра Школьника, события последних лет на Донбассе нуждаются в исторической записи, чтобы дети в будущем смогли судить о донбасских событиях.

Добавляется, что бесплатные показы документальных фильмов пройдут в ходе реализации проекта «Территория Победы».

Ранее сообщалось, что фотопортреты женщин-героев представят на выставке в Музее Победы в Калужской области.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
ТЕГИ:ФестивальФильмКалужская ОбластьДонбасс
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