Фильмы о событиях на Донбассе покажут на трех площадках Калужской области

Отмечается, что фестиваль «Кино на службе Отечеству» рассказывает о последних 10 годах жизни на Донбассе.



В пресс-службе уточнили, что к мероприятию присоединились Калужский объединенный музей-заповедник, основная общеобразовательная школа села Высокиничи Жуковского района и Музей истории города Обнинска.

По словам директора Музея Победы, заместителя секретаря Общественной палаты РФ Александра Школьника, события последних лет на Донбассе нуждаются в исторической записи, чтобы дети в будущем смогли судить о донбасских событиях.

Добавляется, что бесплатные показы документальных фильмов пройдут в ходе реализации проекта «Территория Победы».

Ранее сообщалось, что фотопортреты женщин-героев представят на выставке в Музее Победы в Калужской области.

