Дни Достоевского пройдут в Калужской области

Губернатор Калужской области Владислав Шапша подписал распоряжение о создании рабочей группы для проведения в регионе «Дней Достоевского в Оптиной пустыни», сообщает «Комсомольская правда – Калуга».

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Возглавил рабочую группу заместитель главы Константин Горобцов, в её состав вошли чиновники, представители РПЦ и работники учреждений культуры.

Отмечается, что духовно-просветительское мероприятие пройдёт в регионе во второй раз, однако конкретные даты не уточняются.

Впервые «Дни Достоевского в Оптиной пустыни» прошли в июле 2022 года. Организаторы указали, что именно в общении со знаменитыми оптинскими старцами писателю были «даны многие откровения».

Ранее в администрации Калужской области заявили, что до конца текущего года в регионе будут открыты четыре модельные библиотеки, сообщает НСН.

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ФОТО: twitter.com
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