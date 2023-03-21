Дни Достоевского пройдут в Калужской области
Губернатор Калужской области Владислав Шапша подписал распоряжение о создании рабочей группы для проведения в регионе «Дней Достоевского в Оптиной пустыни», сообщает «Комсомольская правда – Калуга».
Возглавил рабочую группу заместитель главы Константин Горобцов, в её состав вошли чиновники, представители РПЦ и работники учреждений культуры.
Отмечается, что духовно-просветительское мероприятие пройдёт в регионе во второй раз, однако конкретные даты не уточняются.
Впервые «Дни Достоевского в Оптиной пустыни» прошли в июле 2022 года. Организаторы указали, что именно в общении со знаменитыми оптинскими старцами писателю были «даны многие откровения».
Ранее в администрации Калужской области заявили, что до конца текущего года в регионе будут открыты четыре модельные библиотеки, сообщает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+9 373 / сут.
Умерли
397 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+13 345 / сут.
- Си Цзиньпин прибыл в Кремль на переговоры с Путиным
- Украина объяснила «чёрной магией» успехи российских военных при сбитии беспилотников
- СМИ: Валерия Меладзе в ближайшее время могут признать иноагентом
- Захарова назвала молдавский язык «важным явлением в мировой истории»
- Песков заявил, что Путин проведет 22 марта несколько рабочих встреч
- Эксперт рассказал о росте оптовых и розничных цен на рис за год
- Росстат уточнил данные о численности населения России с учётом переписи
- Под Иркутском в коровнике нашли криптоферму
- Киев попросил Вашингтон предоставить дополнительное вооружение и боеприпасы
- Беспилотник ВСУ атаковал нефтепровод в Брянской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru