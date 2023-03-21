Дни Достоевского пройдут в Калужской области

Возглавил рабочую группу заместитель главы Константин Горобцов, в её состав вошли чиновники, представители РПЦ и работники учреждений культуры.

Отмечается, что духовно-просветительское мероприятие пройдёт в регионе во второй раз, однако конкретные даты не уточняются.

Впервые «Дни Достоевского в Оптиной пустыни» прошли в июле 2022 года. Организаторы указали, что именно в общении со знаменитыми оптинскими старцами писателю были «даны многие откровения».

Ранее в администрации Калужской области заявили, что до конца текущего года в регионе будут открыты четыре модельные библиотеки, сообщает НСН.

