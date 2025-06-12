Кадыров заявил о победе Чечни над международным терроризмом
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что регион стал первым в мире, окончательно победившим международный терроризм. Об этом он написал в поздравлении по случаю Дня России, опубликованном в его Telegram-канале.
По словам Кадырова, Чечня сегодня является надежной опорой российского государства и внесла существенный вклад в сохранение его единства. Он отметил, что республика гордится достигнутым и рассматривает преодоление террористической угрозы как свою историческую заслугу.
Глава региона также подчеркнул, что Россия успешно реализует задачи специальной военной операции. В условиях внешнего давления и конфронтации с объединенными недружественными силами страна, по его словам, демонстрирует силу, решимость и превосходство на военном, политическом и моральном уровнях.
Кадыров заявил, что опорой государства остается сплоченность народа, которая, по его мнению, позволила стране выстоять перед внешними вызовами и продолжить движение вперед. Он также выразил поддержку курсу президента Владимира Путина, назвав его решительность и преданность национальным интересам ключевыми факторами внутренней устойчивости, передает «Радиоточка НСН».
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