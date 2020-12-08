Кабмин выделил еще 10 млрд рублей регионам

Деньги должны быть распределены по 25 регионам, наиболее пострадавшим из-за пандемии, передает RT. Они пойдут на выполнение социальных обязательств перед гражданами, закупку лекарства и прочие необходимые нужды субъектов.

Всего в этом году объем дополнительной поддержки регионов составит 300 млрд рублей.

Ранее кабмин выделил почти 14 млрд рублей на поддержку медицинских и образовательных учреждений.



