Кабмин выделил еще 10 млрд рублей регионам

Российским регионам направят для поддержания стабильности бюджетов будут направлены еще 10 млрд рублей. Средства выделены из резервного фонда. Распоряжение об этом опубликовано на сайте правительства, подписал российский премьер Михаил Мишустин.

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Деньги должны быть распределены по 25 регионам, наиболее пострадавшим из-за пандемии, передает RT. Они пойдут на выполнение социальных обязательств перед гражданами, закупку лекарства и прочие необходимые нужды субъектов.

Всего в этом году объем дополнительной поддержки регионов составит 300 млрд рублей.

Ранее кабмин выделил почти 14 млрд рублей на поддержку медицинских и образовательных учреждений.


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Фото: kremlin.ru
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