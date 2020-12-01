Кабмин выделил почти 14 млрд рублей на поддержку медицинских и образовательных учреждений
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому на поддержку федеральных бюджетных и автономных учреждений культуры, а также образовательных, научных и медицинских учреждений будет направлено более 13,9 млрд рублей, сообщает пресс-служба кабмина.
В документе говорится, что выделенные средства позволят учреждениям «компенсировать снижение доходов и выплатить зарплату, покрыть расходы на ЖКХ и содержание имущества, а также затраты, связанные с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований».
Субсидии получат, в том числе, МГУ им. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, Российская академия народного хозяйства и государственной службы, Федеральное медико-биологическое агентство, Курчатовский институт, Эрмитаж и Большой театр. В постановлении отмечается, что средства поступят из резервного фонда правительства, сообщает RT.
Ранее глава правительства РФ подписал распоряжение о выделении Министерству культуры 4,2 миллиарда рублей. Эти средства направят организациям, которые осуществляют показ российских кинокартин, а также компаниям, которые занимаются производством и прокатом отечественных фильмов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,3 млн+26 402 / сут.
Умерли
40 464+569 / сут.
Выздоровели
1,8 млн+24 763 / сут.
- Онищенко призвал заразившихся коронавирусом не делать КТ без назначения врача
- «Аэрофлот» рассчитывает на восстановление перевозок в апреле
- В Кремле не комментируют слова Алиева об одобрении коридора Нахичевань-Азербайджан
- Кабмин выделил почти 14 млрд рублей на поддержку медицинских и образовательных учреждений
- Состояние российских миллиардеров выросло впервые с 1 января
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru