Хуснуллин: Потребности в детсадах и школах в Мариуполе закроют полностью

«Мы планируем полностью все потребности в городе обеспечить и детскими дошкольными заведениями, и школами», – отметил он.



Жители возвращаются в Мариуполь, в городе становится больше детей, отметил зампред правительства РФ.

«Пы уверены, что мы обеспечим всех желающих и садиками, и школами», - заявил Хуснуллин.



Вице-премьер во время поездки открыл восстановленный детский сад на 120 мест в Ильичевском районе.

По данным Хуснуллина, в Донбассе и Новороссии уже восстановили более 500 детских садов и 570 школ.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что все многоквартирные дома в Мариуполе восстановят в течение трех лет, пишет РИА Новости.



