Хуснуллин: Потребности в детсадах и школах в Мариуполе закроют полностью
Потребности жителей Мариуполя в детских садах и школах, которые растут из-за притока населения в город, полностью удовлетворят. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин во время поездки в город, передает ТАСС.
«Мы планируем полностью все потребности в городе обеспечить и детскими дошкольными заведениями, и школами», – отметил он.
Жители возвращаются в Мариуполь, в городе становится больше детей, отметил зампред правительства РФ.
«Пы уверены, что мы обеспечим всех желающих и садиками, и школами», - заявил Хуснуллин.
Вице-премьер во время поездки открыл восстановленный детский сад на 120 мест в Ильичевском районе.
По данным Хуснуллина, в Донбассе и Новороссии уже восстановили более 500 детских садов и 570 школ.
Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что все многоквартирные дома в Мариуполе восстановят в течение трех лет, пишет РИА Новости.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru