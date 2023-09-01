Хуснуллин пообещал восстановить многоквартирные дома в Мариуполе за 3 года

Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что все многоквартирные дома в Мариуполе восстановят в течение трех лет, пишет РИА Новости.

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Зампред правительства осмотрел ход восстановительных работ. По его словам, в год будут приводить в порядок около 300 многоквартирных домов.

Также Хуснуллин заявил о задаче восстановить крупные заводы. Их работа влияет на развитие города, добавил он.

Президент России Владимир Путин в начале мая запустил трамвайное движение в Мариуполе. Глава государства отметил, что в город постепенно возвращается мирная жизнь, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Мосинжпроект
ТЕГИ:Владимир ПутинМарат ХуснуллинМариуполь

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