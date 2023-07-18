Хуснуллин назвал число жителей Мариуполя

В Мариуполе сейчас живут более 270 тысяч человек. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе открытого диалога в Совете Федерации.

Он утверждает, что жители возвращаются в город. По его словам, год назад там оставалось максимум 170 человек, «и то с приписками».