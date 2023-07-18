Хуснуллин назвал число жителей Мариуполя

В Мариуполе сейчас живут более 270 тысяч человек. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе открытого диалога в Совете Федерации.

Он утверждает, что жители возвращаются в город. По его словам, год назад там оставалось максимум 170 человек, «и то с приписками».

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Хуснуллин заявил, что был в Мариуполе несколько дней назад и видел там пробки на дорогах.
Мариуполь восстанавливают по мастер-плану развития города, который был представлен президенту Владимиру Путину в июле 2022 года. Город перешел под контроль российской армии в мае того же года после ожесточенных боев. Мариуполь был практически полностью разрушен.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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