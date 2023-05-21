Губернатор Вячеслав Гладков решил публиковать сводку обстрелов Белгородской области

«В последнее время вижу очень много публикуется, в том числе и в федеральных телеграм-каналах, непроверенной информации по обстрелам Белгородской области. Только за последнюю неделю были вбросы и про танки, и про ДРГ. Поэтому принял решение в ежедневном формате публиковать полный список по обстрелам ВСУ региона за прошедшие сутки», - написал он.

Глава региона сообщил об обстрелах шести территорий Белгородской области: Белгородского, Борисовского, Волоконовского, Краснояружского районов и Грайворонского и Шебекинского городских округов.

«Один мирный житель на границе села Графовка получил минно-взрывную травму правой ноги, госпитализирован», - рассказал Гладков.

Ранее в Оперштабе Белгородской области заявили, что информация о попытке прорыва украинских диверсантов на территорию региона не соответствует действительности.