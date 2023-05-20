Гладков заявил об обстреле Архангельского в Белгородской области
20 мая 202311:49
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по селу Архангельское в Белгородской области. Об этом в своем Teleram- канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
«По предварительным данным, неразорвавшийся снаряд попал в частный жилой дом. Пострадавших нет», - уточнил губернатор.
По его данным, на месте происшествия работают взрывотехники. Продолжается подворовой обход территории.
Ранее в субботу, 20 мая ВСУ обстреляли село Муром в Шебекинском городском округе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru