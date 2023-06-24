Системы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Курском
24 июня 202307:24
Системы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Курском. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.
«Атака БПЛА со стороны ВСУ была успешно отражена ... Благодарю наших военных за работу!» — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Старовойт подчеркнул, что повреждений не зафиксировано, никто не пострадал.
Ранее СМИ сообщили, что украинский дрон-камикадзе попытался атаковать пункт пропуска «Крупец» в Курской области. Аппарат не долетел до объекта и взорвался в воздухе, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru