Системы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Курском

Системы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Курском. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

Старовойт: ПВО сбила беспилотник над Курском

«Атака БПЛА со стороны ВСУ была успешно отражена ... Благодарю наших военных за работу!» — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Старовойт подчеркнул, что повреждений не зафиксировано, никто не пострадал.

Ранее СМИ сообщили, что украинский дрон-камикадзе попытался атаковать пункт пропуска «Крупец» в Курской области. Аппарат не долетел до объекта и взорвался в воздухе, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: elan_driver/VK
ТЕГИ:ПВОВСУБеспилотникиКурская Область

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