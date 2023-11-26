Губернатор Смоленской области подтвердил уничтожение беспилотника ВСУ

20 дронов ВСУ уничтожены средствами ПВО Минобороны РФ над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей 39 палестинцев будут в воскресенье отпущены в обмен на 13 израильтян и 7 иностранцев «Аэрофлот» с 23 декабря вновь запустит прямые рейсы в Гонконг «НАШЕ Радио» проведет большой юбилейный концерт на «ЦСКА Арене» в Москве