Губернатор Смоленской области подтвердил уничтожение беспилотника ВСУ

Губернатор Смоленской области Василий Анохин рассказал об уничтожении беспилотника самолетного типа Смоленском районе региона. Сработала система ПВО, написал он в своем Telegram-канале 26 ноября, в воскресенье.

Появилось видео попадания обломков сбитого беспилотника в многоэтажку

По данным главы региона, пострадавших нет.

«Сегодня утром силами ПВО и РЭБ Министерства обороны РФ в Смоленском районе была подавлена атака БПЛА самолетного типа», - написал губернатор.

Анохин призвал земляков воздержаться от распространения фотографий и видеоматериалов с беспилотниками в социальных сетях.

Минувшей ночью была предпринята попытка массовой атаки беспилотников Украины, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на заявление мэра Москвы Сергея Собянина.



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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:СмоленскПВОБеспилотники

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