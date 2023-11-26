Губернатор Смоленской области подтвердил уничтожение беспилотника ВСУ
Губернатор Смоленской области Василий Анохин рассказал об уничтожении беспилотника самолетного типа Смоленском районе региона. Сработала система ПВО, написал он в своем Telegram-канале 26 ноября, в воскресенье.
По данным главы региона, пострадавших нет.
«Сегодня утром силами ПВО и РЭБ Министерства обороны РФ в Смоленском районе была подавлена атака БПЛА самолетного типа», - написал губернатор.
Анохин призвал земляков воздержаться от распространения фотографий и видеоматериалов с беспилотниками в социальных сетях.
Минувшей ночью была предпринята попытка массовой атаки беспилотников Украины, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на заявление мэра Москвы Сергея Собянина.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru