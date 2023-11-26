Появилось видео попадания обломков сбитого беспилотника в многоэтажку

На камеру попал момент взрыва беспилотного летательного аппарата Украины, сообщает «Лента.ру».

Украина предприняла попытку массовой атаки беспилотников на российские регионы

Также видно падение обломков беспилотника в многоэтажный жилой дом в Туле.

На видео слышен звук разрыва, после чего осколки падают вниз, а у припаркованных автомобилей срабатывают охранные сигнализации.

Беспилотник влетел в квартиру на 12 этаже дома на улице Хворостухина. Пострадал один человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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