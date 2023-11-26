Появилось видео попадания обломков сбитого беспилотника в многоэтажку
26 ноября 202309:01
На камеру попал момент взрыва беспилотного летательного аппарата Украины, сообщает «Лента.ру».
Также видно падение обломков беспилотника в многоэтажный жилой дом в Туле.
На видео слышен звук разрыва, после чего осколки падают вниз, а у припаркованных автомобилей срабатывают охранные сигнализации.
Беспилотник влетел в квартиру на 12 этаже дома на улице Хворостухина. Пострадал один человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru