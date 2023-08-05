Сенатор Цеков: Атаку на российский танкер можно считать терактом
По мнению российского сенатора Сергея Цекова, атаку украинского морского дрона на танкер «Сиг», произошедшую у Керченского пролива, можно назвать терактом. Об этом он заявил изданию «Известия» 5 августа, в субботу.
«Атаку на гражданское судно можно расценивать как террористический акт»? – заявил сенатор.
Цеков считает, что таким образом Киев показывает выбранный им путь ведения боевых действий - далеко от украинской территории. Он также назвал грубой ошибкой совершенные ВСУ теракт на Крымском мосту и атаку гражданского судна.
Ранее Танкер «Сиг» в Керченском проливе получил повреждение в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта, предположительно, судно атаковал морской дрон. Судно петербургской компании «Транспетрочарт» с 11 членами экипажа получил пробоину в 23:20 4 августа, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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