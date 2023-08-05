Сенатор Цеков: Атаку на российский танкер можно считать терактом

«Атаку на гражданское судно можно расценивать как террористический акт»? – заявил сенатор.

Цеков считает, что таким образом Киев показывает выбранный им путь ведения боевых действий - далеко от украинской территории. Он также назвал грубой ошибкой совершенные ВСУ теракт на Крымском мосту и атаку гражданского судна.

Ранее Танкер «Сиг» в Керченском проливе получил повреждение в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта, предположительно, судно атаковал морской дрон. Судно петербургской компании «Транспетрочарт» с 11 членами экипажа получил пробоину в 23:20 4 августа, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



