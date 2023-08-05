Медведев пригрозил экологической катастрофой в ответ на атаку ВСУ в Керченском проливе и зерновую сделку

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что Украина может получить экологическую катастрофу, которая станет ответом на атаку дронов танкера «Сиг» в Керченском проливе и зерновую сделку.

«Неслучайный удар». Киев отчитывается перед спонсорами атаками на гражданские объекты РФ

Об этом политик жестко написал в своем Telegram-канале в субботу, 5 августа, предположив, что Киеву «мало» ударов по Одессе и Измаилу, которые Россия сделала после атаки на Москву.

«Если киевская мразь хочет устроить экологическую катастрофу в Чёрном море, она должна получить её на той части их территории, которая скоро отвалится Польше и которая будет смердеть после этого веками. Это будет для них окончательное решение по зерновой сделке», - заявил Дмитрий Медведев.

Ранее атаку украинского морского дрона на танкер «Сиг», произошедшую у Керченского пролива, можно назвать терактом. Об этом российский сенатор Сергей Цеков заявил изданию «Известия» 5 августа, в субботу.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: РИА Новости
ТЕГИ:АтакаЗерноДмитрий Медведев

Горячие новости

Все новости

партнеры