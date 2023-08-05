Медведев пригрозил экологической катастрофой в ответ на атаку ВСУ в Керченском проливе и зерновую сделку
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что Украина может получить экологическую катастрофу, которая станет ответом на атаку дронов танкера «Сиг» в Керченском проливе и зерновую сделку.
Об этом политик жестко написал в своем Telegram-канале в субботу, 5 августа, предположив, что Киеву «мало» ударов по Одессе и Измаилу, которые Россия сделала после атаки на Москву.
«Если киевская мразь хочет устроить экологическую катастрофу в Чёрном море, она должна получить её на той части их территории, которая скоро отвалится Польше и которая будет смердеть после этого веками. Это будет для них окончательное решение по зерновой сделке», - заявил Дмитрий Медведев.
Ранее атаку украинского морского дрона на танкер «Сиг», произошедшую у Керченского пролива, можно назвать терактом. Об этом российский сенатор Сергей Цеков заявил изданию «Известия» 5 августа, в субботу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru