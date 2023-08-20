Беспилотник атаковал железнодорожный вокзал в Курске
20 августа 202304:17
Украинский беспилотный летательный аппарат атаковал железнодорожный вокзал в Курске, сообщил в Telegram губернатор области Роман Старовойт.
После этого начался пожар. Пять человек получили легкие ранения от осколков стекла. По предварительной информации, беспилотник врезался в крышу здания.
На месте работают оперативные службы.
Ранее в Домодедово и Внуково введен план «Ковер», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru