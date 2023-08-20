Беспилотник атаковал железнодорожный вокзал в Курске

Украинский беспилотный летательный аппарат атаковал железнодорожный вокзал в Курске, сообщил в Telegram губернатор области Роман Старовойт.

Над Белгородским районом сбили беспилотник самолетного типа

После этого начался пожар. Пять человек получили легкие ранения от осколков стекла. По предварительной информации, беспилотник врезался в крышу здания.

На месте работают оперативные службы.

Ранее в Домодедово и Внуково введен план «Ковер», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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