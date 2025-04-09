Губернатор рассказал о сбитом над Ставропольским краем БПЛА

Один беспилотник был уничтожен утром в среду, 9 апреля, над территорией Ставропольского края. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

По его словам, атака произошла около 6 часов утра. Пострадавших нет, на месте падения дрона работают специалисты.

Глава Ставрополья призвал жителей серьезно относиться к сообщениям официальных каналов о беспилотной угрозе в целях своей безопасности.

ПВО сбила два украинских БПЛА над Нижегородской областью

Ранее сегодня Минобороны РФ сообщило, что дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь сбили над российскими регионами 158 украинских беспилотников, один из них - в Ставрополье.

Врио главы Оренбургской области Евгений Солнцев рассказал, что ночью была отражена атака БПЛА самолетного типа на военный аэродром.


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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:БеспилотникиСтавропольский Край

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