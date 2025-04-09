Губернатор рассказал о сбитом над Ставропольским краем БПЛА
Один беспилотник был уничтожен утром в среду, 9 апреля, над территорией Ставропольского края. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.
По его словам, атака произошла около 6 часов утра. Пострадавших нет, на месте падения дрона работают специалисты.
Глава Ставрополья призвал жителей серьезно относиться к сообщениям официальных каналов о беспилотной угрозе в целях своей безопасности.
Ранее сегодня Минобороны РФ сообщило, что дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь сбили над российскими регионами 158 украинских беспилотников, один из них - в Ставрополье.
Врио главы Оренбургской области Евгений Солнцев рассказал, что ночью была отражена атака БПЛА самолетного типа на военный аэродром.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru