Губернатор рассказал о сбитом над Ставропольским краем БПЛА

Один беспилотник был уничтожен утром в среду, 9 апреля, над территорией Ставропольского края. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

По его словам, атака произошла около 6 часов утра. Пострадавших нет, на месте падения дрона работают специалисты.

Глава Ставрополья призвал жителей серьезно относиться к сообщениям официальных каналов о беспилотной угрозе в целях своей безопасности.