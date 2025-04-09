ПВО сбила два украинских БПЛА над Нижегородской областью

Два дрона ВСУ самолетного типа ликвидировали над Нижегородской областью. Об этом сообщили в Минобороны.

В Оренбургской области отразили атаку БПЛА на военный аэродром

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два... беспилотных летательных аппарата», — отмечает ведомство.

Ранее в Оренбургской области нейтрализовали четыре украинских беспилотника.

Минувшей ночью средства ПВО уничтожили 158 беспилотников ВСУ над 11 регионами, Азовским и Черным морями, напоминает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:Нижегородская ОбластьПВОМинобороныБеспилотники

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