ПВО сбила два украинских БПЛА над Нижегородской областью
9 апреля 202509:35
Два дрона ВСУ самолетного типа ликвидировали над Нижегородской областью. Об этом сообщили в Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два... беспилотных летательных аппарата», — отмечает ведомство.
Ранее в Оренбургской области нейтрализовали четыре украинских беспилотника.
Минувшей ночью средства ПВО уничтожили 158 беспилотников ВСУ над 11 регионами, Азовским и Черным морями, напоминает 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru