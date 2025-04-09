В Оренбургской области отразили атаку БПЛА на военный аэродром
9 апреля 202508:22
Атака БПЛА самолетного типа на военный аэродром отражена в Оренбургской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Солнцев.
«Сегодня силы ПВО РФ отразили атаку... на военный аэродром», - написал врио губернатора в Telegram-канале.
По словам Солнцева, обошлось без жертв, разрушений не зафиксировано. Врио губернатора подчеркнул, что ситуация под контролем.
Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении 158 беспилотников ВСУ над территорией России с вечера 8 апреля до утра 9 апреля, напоминает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МВД России рассказало о новой схеме мошенничества
- В Оренбургской области сбили четыре украинских беспилотника
- Михаил Ефремов вышел из колонии
- Кадыров призвал выдворить из Чечни семьи причастных к нападению на пост ДПС
- В Оренбургской области отразили атаку БПЛА на военный аэродром
- В Доминикане при обрушении крыши в ночном клубе погибли 98 человек
- Из задымленной зоны роддома в Москве спасли 29 человек
- Над Россией уничтожили 158 беспилотников ВСУ
- Трамп заявил, что Германия почти обанкротилась из-за зеленой энергетики
- Лазарев и Басков проведут народный кастинг для музыкального шоу
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru