В Оренбургской области отразили атаку БПЛА на военный аэродром

Атака БПЛА самолетного типа на военный аэродром отражена в Оренбургской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Солнцев.

«Сегодня силы ПВО РФ отразили атаку... на военный аэродром», - написал врио губернатора в Telegram-канале.

По словам Солнцева, обошлось без жертв, разрушений не зафиксировано. Врио губернатора подчеркнул, что ситуация под контролем.

Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении 158 беспилотников ВСУ над территорией России с вечера 8 апреля до утра 9 апреля, напоминает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиОренбургская Область

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