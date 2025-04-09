В Оренбургской области отразили атаку БПЛА на военный аэродром

Массированная атака украинских беспилотников отражена в России за прошедшую ночь Шесть человек получили ранения в Белгородской области в результате атак ВСУ за сутки Массовые отключения электричества произошли в Грузии 80 человек погибли в результате обрушения крыши ночного клуба в городе Санто-Доминго в Доминиканской республике Тринадцать предприятий «Орешник» открыли в России после испытаний одноимённой ракеты