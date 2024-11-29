«Гостеприимство и IT»: Глава Красноярского края о творческих проектах в регионе

Сложно создавать творческие проекты в рамках крупного энергетического, металлургического, лесного и ресурсного комплекса, однако Красноярский край все равно преуспевает, сказал НСН глава региона Михаил Котюков.

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков заявил спецкору НСН, что регион преуспевает в сфере гостеприимства и различных IT-проектах.

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«У нас очень многое сделано в сфере креативных индустрий. Красноярский край находится в десятке крупнейших регионов страны, у нас достаточно большая экономика. В рамках крупного энергетического, металлургического, лесного, ресурсного комплекса создавать новые творческие проекты довольно трудно, но проектов у нас все равно много. Сегодня 20 тысяч человек объединены общей целью, каждый в своем направлении созидает», - сказал собеседник НСН.
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По его словам, в России сейчас очень много молодежи, которая хотела бы реализовать себя в Сибири.

«У нас, например, очень неплохо получается реализовывать проекты в инфраструктуре гостеприимства. Мы сейчас делаем акцент на развитие IT-составляющей. Много интересных проектов, много молодых ребят, которые хотят реализовать себя в Сибири, а мы для этого создаем все условия, уже сейчас формируется наш новый IT-парк. Не сомневаюсь, что задачи технологического суверенитета, которые сегодня являются национальной целью развития России, будут требовать развития и исследовательских практик, научных и образовательных. И это тоже сегодня есть уже в наших самых близких перспективных планах», - отметил Котюков на церемонии вручения российской национальной премии RUSSIAN CREATIVE AWARDS 2024.

Ранее генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов заявил НСН, что в этом году в России приняли закон о развитии креативных индустрий, что стало очень важным аспектом развития сферы в целом.

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ФОТО: НСН / Светлана Ключкина
ТЕГИ:ПроектыГубернаторКрасноярский Край

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