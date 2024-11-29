Фонд президентских инициатив назвал событие года в креативных индустриях
Главным событием в креативных индустриях стало принятие закона о них. благодаря чему все творческие люди наконец получили легитимный статус, сказал спецкору НСН Роман Карманов.
В этом году в России приняли закон о развитии креативных индустрий, что стало очень важным аспектом развития сферы в целом, рассказал спецкору НСН генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.
«Самый главный итог этого года в креативной индустрии - принятие закона о развитии креативных индустрий, потому что в этом законе определено понятие креативных индустрий, прописано, что такое креативный продукт, что в принципе входит в креативную индустрию в нашей стране. Вся креативная общественность, все творческие люди наконец получили легитимный статус. Теперь они могут пользоваться мерами поддержки, в регионах могут принимать законы, приводить в соответствие свои законы, которые уже приняты и так далее», - сказал Карманов на церемонии вручения российской национальной премии RUSSIAN CREATIVE AWARDS 2024.
По его словам, в 2025 году в Донецке и Санкт-Петербурге появятся представительства Президентского фонда культурных инициатив.
«Президентский фонд культурных инициатив в этом году открыл 20 проектных офисов в стране. Также мы открыли представительство в Хабаровске. Теперь у нас есть официальные представительства в Красноярске и в Хабаровске. В следующем году откроем в Донецке и Санкт-Петербурге», - заключил собеседник НСН.
Ранее представители трех крупнейших билетных операторов рассказали НСН, что продажи билетов на развлекательные мероприятия выросли в 2024 году на 20%, при этом концертная индустрия обходит по доходам театры и кино.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава MI6 заявил о поддержке Украины британскими спецслужбами
- СМИ: Долг Блиновской в 1,5 млрд рублей исчез из базы ФНС
- Генпродюсер KION Игорь Мишин покинул свой пост
- В Пензе с 2025 года введут туристический налог
- Театры Москвы вводят продажу билетов по паспортам
- РКН заявил о сбоях в работе банковских сервисов и операторов связи
- На Украине дезертирам разрешат вернуться без суда до конца 2024 года
- Грузинские оппозиционеры возобновили акцию протеста у парламента
- Полиция задержала угрожавшего открыть стрельбу в университете Праги
- Пользователи TikTok заявили о сбоях в работе сервиса в РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru