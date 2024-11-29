Фонд президентских инициатив назвал событие года в креативных индустриях

По его словам, в 2025 году в Донецке и Санкт-Петербурге появятся представительства Президентского фонда культурных инициатив.

«Президентский фонд культурных инициатив в этом году открыл 20 проектных офисов в стране. Также мы открыли представительство в Хабаровске. Теперь у нас есть официальные представительства в Красноярске и в Хабаровске. В следующем году откроем в Донецке и Санкт-Петербурге», - заключил собеседник НСН.

Ранее представители трех крупнейших билетных операторов рассказали НСН, что продажи билетов на развлекательные мероприятия выросли в 2024 году на 20%, при этом концертная индустрия обходит по доходам театры и кино.

