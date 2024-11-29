Фонд президентских инициатив назвал событие года в креативных индустриях

Главным событием в креативных индустриях стало принятие закона о них. благодаря чему все творческие люди наконец получили легитимный статус, сказал спецкору НСН Роман Карманов.

В этом году в России приняли закон о развитии креативных индустрий, что стало очень важным аспектом развития сферы в целом, рассказал спецкору НСН генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

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«Самый главный итог этого года в креативной индустрии - принятие закона о развитии креативных индустрий, потому что в этом законе определено понятие креативных индустрий, прописано, что такое креативный продукт, что в принципе входит в креативную индустрию в нашей стране. Вся креативная общественность, все творческие люди наконец получили легитимный статус. Теперь они могут пользоваться мерами поддержки, в регионах могут принимать законы, приводить в соответствие свои законы, которые уже приняты и так далее», - сказал Карманов на церемонии вручения российской национальной премии RUSSIAN CREATIVE AWARDS 2024.
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По его словам, в 2025 году в Донецке и Санкт-Петербурге появятся представительства Президентского фонда культурных инициатив.

«Президентский фонд культурных инициатив в этом году открыл 20 проектных офисов в стране. Также мы открыли представительство в Хабаровске. Теперь у нас есть официальные представительства в Красноярске и в Хабаровске. В следующем году откроем в Донецке и Санкт-Петербурге», - заключил собеседник НСН.

Ранее представители трех крупнейших билетных операторов рассказали НСН, что продажи билетов на развлекательные мероприятия выросли в 2024 году на 20%, при этом концертная индустрия обходит по доходам театры и кино.

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ФОТО: Фотография предоставлена пресс-службой ПФКИ
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