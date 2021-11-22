Глава Подмосковья объявил о кадровых изменениях в региональном правительстве
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что новым министром госуправления, информационных технологий и связи региона стала Надежда Куртяник, ранее курировавшая государственные услуги и работу МФЦ.
На оперативном совещании с министрами и главами округов он сообщил, что Максим Рымар, ранее занимавший это пост, получил приглашение возглавить Федеральный научно-исследовательский институт «Восход», занимающимся созданием инновационных IT-решений для государственных органов.
«Максим Александрович всегда успешно работал на цифровом направлении. Очень надеемся, что ваша деятельность на федеральном уровне не позволит забыть о Подмосковье», — отметил Воробьёв .
Глава Московской области добавил, что зампред регионального правительства Ирина Каклюгина будет курировать министерство госуправления, сообщает «Радио 1».
Ранее Воробьёв на совещании с правительством и главами районов региона заявил, что очистные сооружения расположенного в Серпухове завода по производству керамзита должны быть полностью модернизированы.
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