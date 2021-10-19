Глава Подмосковья потребовал модернизировать очистные сооружения в Серпухове

Очистные сооружения расположенного в Серпухове завода по производству керамзита должны быть полностью модернизированы. Об этом заявил глава Московской области Андрей Воробьёв на совещании с правительством и главами районов региона.



«Всё, что безнадежно устарело, должно быть заменено. Хочу видеть от директора гарантийное письмо по модернизации, исключению выбросов. Серпухов, как и все города Подмосковья, должен быть зелёным», - потребовал глава Подмосковья.

Губернатор напомнил, что жители Серпухова неоднократно жаловались на пылевые выбросы с завода, которые покрывают улицу и витают в воздухе. В свою очередь, министр экологии Московской области Андрей Разин заявил о поливе заводской территории, направленном на снижение концентрации пыли в воздухе.

Отмечается, что первый новый фильтр предприятие получит уже 1 ноября. Кроме того, Роспотребнадзор проведет анализ проб воздуха на заводе, передает «Радио 1».