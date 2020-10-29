Кураев предупредил об опасности повторения в России теракта в Ницце
Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в эфире НСН объяснил, почему ни демонстрация карикатур на Мухаммеда убитым учителем Самюэлем Пати, ни поддержка его действий со стороны Эммануэля Макрона не являются оскорблением чувств верующих.
У посольства Франции в Москве сегодня прошла акция протеста против карикатур на основателя ислама пророка Мухаммеда него и высказываний президента страны Эммануэля Макрона об исламе. Ранее действия Макрона, поддержавшего карикатуры на мусульманского пророка, осудили муфтий Чечни Салах Межиев и муфтий Подмосковья Рушан Аббясов, а также глава Чечни Рамзан Кадыров.
Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в эфире НСН объяснил, ни карикатуры на пророка, ни заявления Макрона не являются оскорблением чувств верующих.
«Когда речь идет об оскорблении чувств верующих, всегда возникает вопрос о мотиве. Было желание оскорбить или нет. Это всегда трудно установить. А в данном случае, с этим учителем, безусловно, его не было. Цель урока была совсем другая: рассказ о гражданских ценностях французского светского общества – о свободе слова, свободе совести. При этом он заранее предупредил, что если для кого-то это проблемно, то он разрешил пропустить этот урок. Кстати, убийца был совсем из другой школы, из другого города даже. То есть убийца не был на том уроке. Так что хуже убийства раздувание ненависти, которое провоцирует такие убийства. Хуже те, кто провозглашает этого убийцу героем веры, хуже те, кто начинает запугивать и говорить, что "мы всегда так будем реагировать, бойтесь нас". Это гораздо хуже», - подчеркнул Кураев.
Он назвал оправданной реакцию Макрона на убийство Пати.
«Как сравнивать карикатуры и убийство? Одно дело - рисунок, который никого не убил. И другое – такого рода реакция. Рисунки не на пустом месте возникли, они как раз и говорили о том, что слишком легко в некоторых религиозных традициях дается разрешение на убийство. Напомню, на одной из самых знаменитых карикатур, где бомба с горящим фитилем в чалме, нет никаких указаний, что это пророк. В исламе нет и не может быть иконографии пророка. И подписи там не было. Просто некий человек с бородой в тюрбане. С чего вы взяли, что это именно Магомет? Причем тот самый? Это именно кто-то очень хотел оскорбиться. И оскорбляется он и убивает не первое столетие. Есть такая группа людей, которые именно так понимают свой религиозный долг. Поэтому задача общества: добиться от этих людей того, чтобы они никогда и нигде так свой религиозный долг не понимали», - добавил собеседник НСН.
Он выразил уверенность, что теракт, подобный сегодняшнему нападению на церковь в Ницце, может произойти и в России. «Конечно, может. Не так давно был убит отец Даниил Сысоев в храме у себя, в Москве», - напомнил клирик.
Священник Даниил Сысоев был убит 20 ноября 2009 года во время богослужения в своем храме святого апостола Фомы в Москве. Незадолго до гибели заявлял об угрозах убийством за свои высказывания об исламе. Убийца клирика найден не был.
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