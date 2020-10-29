Кураев предупредил об опасности повторения в России теракта в Ницце

Он назвал оправданной реакцию Макрона на убийство Пати.

«Как сравнивать карикатуры и убийство? Одно дело - рисунок, который никого не убил. И другое – такого рода реакция. Рисунки не на пустом месте возникли, они как раз и говорили о том, что слишком легко в некоторых религиозных традициях дается разрешение на убийство. Напомню, на одной из самых знаменитых карикатур, где бомба с горящим фитилем в чалме, нет никаких указаний, что это пророк. В исламе нет и не может быть иконографии пророка. И подписи там не было. Просто некий человек с бородой в тюрбане. С чего вы взяли, что это именно Магомет? Причем тот самый? Это именно кто-то очень хотел оскорбиться. И оскорбляется он и убивает не первое столетие. Есть такая группа людей, которые именно так понимают свой религиозный долг. Поэтому задача общества: добиться от этих людей того, чтобы они никогда и нигде так свой религиозный долг не понимали», - добавил собеседник НСН.

Он выразил уверенность, что теракт, подобный сегодняшнему нападению на церковь в Ницце, может произойти и в России. «Конечно, может. Не так давно был убит отец Даниил Сысоев в храме у себя, в Москве», - напомнил клирик.

Священник Даниил Сысоев был убит 20 ноября 2009 года во время богослужения в своем храме святого апостола Фомы в Москве. Незадолго до гибели заявлял об угрозах убийством за свои высказывания об исламе. Убийца клирика найден не был.

