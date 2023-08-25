Старовойт сообщил о смерти пострадавшего при обстреле Елизаветовки

Попавший в пятницу под обстрел со стороны Украины житель деревни Елизаветовка Глушковского района Курской области скончался. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Роман Старовойт.

Два человека пострадали при обстреле Курской области

По его словам, мужчина поступил в районную больницу в крайне тяжелом состоянии. Медикам не удалось его спасти.

Старовойт выразил соболезнования близким мужчины. Он пообещал оказать его семье помощь.

Украинская армия 25 августа обстреляла деревню Старая Николаевка Рыльского района Курской области, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: telegram.org/z
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