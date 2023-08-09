Один человек пострадал при падении неизвестного объекта в селе под Белгородом
Неустановленный объект упал в Краснояружском районе Белгородской области, пострадал один человек. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Инцидент произошел в 7:30 в селе Колотиловка, отмечает телеканал «360». По предварительной информации, в результате ЧП загорелся сенник в частном домовладении.
«Есть один пострадавший — мужчина с осколочным ранением стопы. Бригадой скорой необходимая медицинская помощь ему была оказана», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Губернатор указал, что пострадавший отказался от госпитализации.⠀
Оперативные службы выясняют обстоятельства инцидента.
Ранее система противовоздушной обороны сбила беспилотник самолетного типа на подлете к Белгороду, напоминает Ura.ru.
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