Один человек пострадал при падении неизвестного объекта в селе под Белгородом

Неустановленный объект упал в Краснояружском районе Белгородской области, пострадал один человек. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Инцидент произошел в 7:30 в селе Колотиловка, отмечает телеканал «360». По предварительной информации, в результате ЧП загорелся сенник в частном домовладении.

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«Есть один пострадавший — мужчина с осколочным ранением стопы. Бригадой скорой необходимая медицинская помощь ему была оказана», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Губернатор указал, что пострадавший отказался от госпитализации.⠀

Оперативные службы выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее система противовоздушной обороны сбила беспилотник самолетного типа на подлете к Белгороду, напоминает Ura.ru.

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Фото: t.me/vvgladkov
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