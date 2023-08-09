Гладков: на подлете к Шебекино сбита воздушная цель
9 августа 202319:58
Над Шебекинским городским округом сработала система противовоздушной обороны, написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, на подлете к городу сбита воздушная цель. О каком именно объекте идет речь губернатор не уточнил.
Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы уточняют последствия на земле.
В понедельник ПВО сработала в районе Белгорода. На подлете к областному центру уничтожили беспилотник самолетного типа, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru