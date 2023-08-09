Гладков: на подлете к Шебекино сбита воздушная цель

Над Шебекинским городским округом сработала система противовоздушной обороны, написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Один человек пострадал при падении неизвестного объекта в селе под Белгородом

По его словам, на подлете к городу сбита воздушная цель. О каком именно объекте идет речь губернатор не уточнил.

Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы уточняют последствия на земле.

В понедельник ПВО сработала в районе Белгорода. На подлете к областному центру уничтожили беспилотник самолетного типа, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Антон Вергун
ТЕГИ:ПВОШебекиноБелгородская область

Горячие новости

Все новости

партнеры