Гладков: на подлете к Шебекино сбита воздушная цель

По его словам, на подлете к городу сбита воздушная цель. О каком именно объекте идет речь губернатор не уточнил.

Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы уточняют последствия на земле.

В понедельник ПВО сработала в районе Белгорода. На подлете к областному центру уничтожили беспилотник самолетного типа, сообщает «Радиоточка НСН».

