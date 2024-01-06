В Белгороде отменили богослужения ночью в Рождество

Рождественские богослужения, которые традиционно проводят в храмах с 6 на 7 января, в Белгороде отменили из-за сложной оперативной обстановки. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале в субботу.

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«Хочу предупредить, что по согласованию с владыкой Иоанном (митрополитом Белгородским и Старооскольским - прим. НСН) сегодня ночные богослужения в Белгороде отменены в связи с оперативной обстановкой», — пояснил Демидов.

По его словам, настоятели городских храмов передадут прихожанам всю необходимую информацию

Валентин Демидов также поздравил белгородцев с Рождественским сочельником и наступающим праздником.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что, по просьбам жителей, в Белгороде возобновят курсы по оказанию срочной доврачебной помощи, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: РИА Новости
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