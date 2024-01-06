В Белгороде отменили богослужения ночью в Рождество

«Хочу предупредить, что по согласованию с владыкой Иоанном (митрополитом Белгородским и Старооскольским - прим. НСН) сегодня ночные богослужения в Белгороде отменены в связи с оперативной обстановкой», — пояснил Демидов.

По его словам, настоятели городских храмов передадут прихожанам всю необходимую информацию

Валентин Демидов также поздравил белгородцев с Рождественским сочельником и наступающим праздником.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что, по просьбам жителей, в Белгороде возобновят курсы по оказанию срочной доврачебной помощи, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».





