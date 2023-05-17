Гладков опроверг сообщения об обстреле Белгородской области танком ВСУ

«Была ли сегодня обстреляна Белгородская область из танка? Отвечу - нет», - сказал губернатор в ходе прямого эфира в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, информация не подтверждена ни одним источником. Власти региона перепроверили сообщения, отметил Гладков.

Об обстреле территории Белгородской области из танка СМИ сообщили утром 17 мая. В публикациях говорилось, что огонь велся по хутору Старый Волоконовского района, передает «Радиоточка НСН».

