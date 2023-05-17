Гладков опроверг сообщения об обстреле Белгородской области танком ВСУ
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг появившуюся в СМИ информацию об обстреле приграничных территорий региона украинским танком.
«Была ли сегодня обстреляна Белгородская область из танка? Отвечу - нет», - сказал губернатор в ходе прямого эфира в социальной сети «ВКонтакте».
По его словам, информация не подтверждена ни одним источником. Власти региона перепроверили сообщения, отметил Гладков.
Об обстреле территории Белгородской области из танка СМИ сообщили утром 17 мая. В публикациях говорилось, что огонь велся по хутору Старый Волоконовского района, передает «Радиоточка НСН».
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