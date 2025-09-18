В ходе одной из дискуссий на кинофестивале «Новый сезон» продюсер кинокомпании братьев Андреасян Гевонд Андреасян заявил, что актеры часто мешают продюсерам продвигать фильм. По его словам, агенты артистов нередко предъявляют претензию, если место размещения рекламы, по их мнению, не соответствует имиджу актера. Войтинский подтвердил, что подобные спорные моменты всплывают нередко.

«Конечно, мы всегда сталкиваемся с целым клубком «неразрешимых» проблем на каждом фильме. Это не претензии, скорее сложный процесс притирки. Чем больше актер, тем внимательнее он следит за своим реноме. Образ для актера - это все! Он и в кино делится этим образом, нам это тоже важно. Это взаимная работа и взаимный интерес. Тактически бывают расхождения. К примеру, нам кажется, что появиться на плакате в туалете - это прикольно и не повредит, а расширит образ, а актеру кажется, что сузит и испортит. Надо обсуждать, приводить аргументы. Как правило, все красные линии обсуждаются на этапе подписания контракта. Куча нюансов, юристы, агенты, продюсеры каждый раз подолгу над этим колдуют. На больших мировых проектах контракты утрясают годами! Сегодня отношения со звездами - хождение по минному юридическому полю. Все стараются заранее подстелить соломку, не сказал бы, что это неожиданность», - заметил он.