«Хождение по минам»: Войтинский о влиянии артистов на промо фильмов
Работу с известными актерами часто можно сравнить с хождением по минному юридическому полю, заявил Александр Войтинский.
Режиссер Александр Войтинский в беседе с НСН отметил, что все нюансы работы с актером, в том числе планы по рекламной кампании фильма, обсуждаются на этапе заключения договора, при этом спорные ситуации возникают регулярно.
В ходе одной из дискуссий на кинофестивале «Новый сезон» продюсер кинокомпании братьев Андреасян Гевонд Андреасян заявил, что актеры часто мешают продюсерам продвигать фильм. По его словам, агенты артистов нередко предъявляют претензию, если место размещения рекламы, по их мнению, не соответствует имиджу актера. Войтинский подтвердил, что подобные спорные моменты всплывают нередко.
«Конечно, мы всегда сталкиваемся с целым клубком «неразрешимых» проблем на каждом фильме. Это не претензии, скорее сложный процесс притирки. Чем больше актер, тем внимательнее он следит за своим реноме. Образ для актера - это все! Он и в кино делится этим образом, нам это тоже важно. Это взаимная работа и взаимный интерес. Тактически бывают расхождения. К примеру, нам кажется, что появиться на плакате в туалете - это прикольно и не повредит, а расширит образ, а актеру кажется, что сузит и испортит. Надо обсуждать, приводить аргументы. Как правило, все красные линии обсуждаются на этапе подписания контракта. Куча нюансов, юристы, агенты, продюсеры каждый раз подолгу над этим колдуют. На больших мировых проектах контракты утрясают годами! Сегодня отношения со звездами - хождение по минному юридическому полю. Все стараются заранее подстелить соломку, не сказал бы, что это неожиданность», - заметил он.
По словам собеседника НСН, при желании запустить рекламу на билбордах приходится сталкиваться и с другими проблемами
«У нас сейчас в сказке фигурируют билборды, мы работаем с агентством, которое ими владеет, но если там появится актер, то это надо улаживать и с агентством, и с актером, и с государством, потому что у рекламы особый статус и куча ограничений. Все продвигается со скрипом, от чего-то приходится отказываться. Даже специально рисуем билборд несуществующего бренда. В общем, это нормальные, тревожные будни киноиндустрии, прорвемся», - заявил Войтинский.
Ранее режиссер также рассказал «Радиоточке НСН», что на масштабное промо картины в медиа необходимо закладывать 200-300 миллионов рублей, и эта сумма часто превышает бюджет производства фильма
