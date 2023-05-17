СМИ: трое человек погибли в результате обстрела ВСУ поселка в ДНР
Украинская армия обстреляла поселок Горняк в Куйбышевском районе Донецка, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.
По информации телеканала, в результате попадания снаряда в магазин погибли трое граждан, а еще один получил ранение.
Накануне СМИ сообщали, что ВСУ впервые открыли огонь из танка по хутору Старый Волоконовского района Белгородской области.
15 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале заявил о массированном обстреле ВСУ населённых пунктов Шебекинского городского округа. По его словам, были повреждены линии электропередачи в сёлах Безлюдовка и Графовка, аварийные службы выполняют ликвидацию последствий и переподключение абонентов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru