Гладков сообщил о сбитом БПЛА над Белгородским районом

Над Белгородским районом части противовоздушной обороны сбили беспилотник самолетного типа. Пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 2 июля, в воскресенье.

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«Над Белгородским районом сработала наша система ПВО. Сбит БПЛА самолетного типа», - написал глава региона.

По предварительным данным, пострадавших нет, рассказал белгородский губернатор.

Оперативные службы на земле уточняют последствия происшествия.

Ранее Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли село Карабаново Валуйского городского округа Белгородской области, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Таисия Лисковец
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиБелгород

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