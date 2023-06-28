В боях с диверсантами под Белгородом погибли 14 военных из Псковской области
Не менее 14 военных из Псковской области погибли в результате боев с украинскими диверсантами в Белгородской области в начале июня. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о боях с ДРГ в селе Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе 4 июня. Глава региона тогда также отметил, что бойцы ВСУ взяли в плен российских военных.
Ведерников записал видеообращение, на котором рассказал о погибших российских бойцах и сообщил, что не менее 10 человек попали в плен в ходе сражения в Новой Таволжанке.
«Их показывала украинская пропаганда и ее пособники из числа предательских вооруженных формирований», сказал глава региона.
По его словам, власти сделали все возможное, чтобы ускорить переговоры об обмене пленных, и троих уже обменяли, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru