В боях с диверсантами под Белгородом погибли 14 военных из Псковской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о боях с ДРГ в селе Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе 4 июня. Глава региона тогда также отметил, что бойцы ВСУ взяли в плен российских военных.



Ведерников записал видеообращение, на котором рассказал о погибших российских бойцах и сообщил, что не менее 10 человек попали в плен в ходе сражения в Новой Таволжанке.

«Их показывала украинская пропаганда и ее пособники из числа предательских вооруженных формирований», сказал глава региона.

По его словам, власти сделали все возможное, чтобы ускорить переговоры об обмене пленных, и троих уже обменяли, передает «Радиоточка НСН».

