Россиянам рассказали о проблемах с автомобилем из-за перелива моторного масла

По её словам, повышенный уровень масла повышает давление в системе смазки. Это приводит к росту его расхода, утечкам через сальники и уплотнения, закоксовываyb. маслосъёмных колец.

Также перелив масла может стать причиной поломки каталитического нейтрализатора, есть риск, что турбокомпрессор заклинит.

Турсунова добавила, что о повышенном уровне масла свидетельствуют сизый дым из выхлопной трубы, запах гари и нестабильная работа мотора.

