Россиянам рассказали о проблемах с автомобилем из-за перелива моторного масла
Избыточное количество моторного масла в двигателе легкового автомобиля может обернуться серьёзными неисправностями. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила сооснователь сети умных автосервисов «Вилгуд» Барно Турсунова.
По её словам, повышенный уровень масла повышает давление в системе смазки. Это приводит к росту его расхода, утечкам через сальники и уплотнения, закоксовываyb. маслосъёмных колец.
Также перелив масла может стать причиной поломки каталитического нейтрализатора, есть риск, что турбокомпрессор заклинит.
Турсунова добавила, что о повышенном уровне масла свидетельствуют сизый дым из выхлопной трубы, запах гари и нестабильная работа мотора.
Ранее руководитель центра технической экспертизы Sintec Lubricants Роман Сокуев заявил, что старое моторное масло разрушает двигатель автомобиля, сообщает RT.
