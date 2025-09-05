Россиянам рассказали о проблемах с автомобилем из-за перелива моторного масла

Избыточное количество моторного масла в двигателе легкового автомобиля может обернуться серьёзными неисправностями. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила сооснователь сети умных автосервисов «Вилгуд» Барно Турсунова.

Автовладельцев призвали не смешивать разные моторные масла

По её словам, повышенный уровень масла повышает давление в системе смазки. Это приводит к росту его расхода, утечкам через сальники и уплотнения, закоксовываyb. маслосъёмных колец.

Также перелив масла может стать причиной поломки каталитического нейтрализатора, есть риск, что турбокомпрессор заклинит.

Турсунова добавила, что о повышенном уровне масла свидетельствуют сизый дым из выхлопной трубы, запах гари и нестабильная работа мотора.

Ранее руководитель центра технической экспертизы Sintec Lubricants Роман Сокуев заявил, что старое моторное масло разрушает двигатель автомобиля, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Олег Смыслов
ТЕГИ:РемонтАвтомобильДвигатели

Горячие новости

Все новости

партнеры