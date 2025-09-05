Посольство РФ обвинило Великобританию в международном воровстве

Передача Великобританией доходов от замороженных российских активов Украине является продолжением «традиций банального воровства на международном уровне». Об этом РИА Новости заявили в посольстве РФ в Лондоне.

Премьер Бельгии призвал «пока не трогать» активы РФ

В диппредставительстве отметили, что подобные действия стали визитной карточкой Великобритании «ещё с колониальных времён».

«Однако таким «традициям» нет оправдания», - подчеркнули в посольстве.

Ранее глава британского Минобороны Джон Хили заявил, что Лондон направил на военную помощь Киеву более 1,3 млрд долларов, которые были получены от использования замороженных российских активов, сообщает RT.

