Посольство РФ обвинило Великобританию в международном воровстве
Передача Великобританией доходов от замороженных российских активов Украине является продолжением «традиций банального воровства на международном уровне». Об этом РИА Новости заявили в посольстве РФ в Лондоне.
В диппредставительстве отметили, что подобные действия стали визитной карточкой Великобритании «ещё с колониальных времён».
«Однако таким «традициям» нет оправдания», - подчеркнули в посольстве.
Ранее глава британского Минобороны Джон Хили заявил, что Лондон направил на военную помощь Киеву более 1,3 млрд долларов, которые были получены от использования замороженных российских активов, сообщает RT.
