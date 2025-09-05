Мерц заявил, что Европа зависит от помощи США
В настоящее время Европа не играет в мире той роли, которую хотела бы и должна была играть для защиты своих интересов. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
В интервью своей партии Христианско-демократический союз (ХДС), он уточнил, что Европа и европейская часть НАТО ограничены в возможностях, в том числе, вопросе урегулирования конфликта на Украине.
«Мы не можем оказать достаточного давления на Путина... Мы зависим от помощи американцев», - пояснил политик.
Ранее Мерц в эфире французского телеканала LCI заявил, что Германия сегодня находится в состоянии конфликта с Россией, сообщает RT.
