Фармаколог объяснил, почему дорожают лекарства

Лекарства и медицинские товары заметно подорожали из-за экономических проблем, пандемии коронавируса и внедрения новой системы маркировки, рассказал «Радио 1» эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов.

По его словам, на рост цен, прежде всего, повлияла дешевеющая нефть и девальвация рубля. Специалист напомнил, что на рынке лекарств лишь 34% отечественных препаратов, остальные – импортные.

Вместе с тем, пандемия привела к росту спроса на всевозможные противовирусные средства, что тоже отражается на конечной цене товаров, отметил он.

Цены на лекарства в России поднялись более чем на 8 процентов

Беспалов также рассказал, что затраты на внедрение новой системы маркировки лекарств также отражаются в стоимости препаратов, поэтому ощущается рост цен.

По его прогнозам, последствия этих трех факторов будут заметны до конца 2020 года.

Ранее глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в эфире НСН высказался за обеспечение малоимущих лекарством от коронавируса за государственный счет.

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