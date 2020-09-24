Фармаколог объяснил, почему дорожают лекарства

Лекарства и медицинские товары заметно подорожали из-за экономических проблем, пандемии коронавируса и внедрения новой системы маркировки, рассказал «Радио 1» эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов.

По его словам, на рост цен, прежде всего, повлияла дешевеющая нефть и девальвация рубля. Специалист напомнил, что на рынке лекарств лишь 34% отечественных препаратов, остальные – импортные.

Вместе с тем, пандемия привела к росту спроса на всевозможные противовирусные средства, что тоже отражается на конечной цене товаров, отметил он.