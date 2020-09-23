Цены на лекарства в России поднялись более чем на 8 процентов
Стоимость лекарств и медицинских товаров возросла за август 2020 года на более чем 8 процентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистику Единой межведомственной информационной системы (ЕМИСС).
Значительнее всего поднялись цены на медицинские ртутные и электрические термометры (около 26 и 13 процентов каждый), а также на йод, бинты, и поливитамины. Кроме того, подорожали и ряд распространенных лекарственных препаратов, среди которых система называет настойку пустырника, аспирин, анальгин, валидол и др.
Информационно-статистическая система (ЕМИСС) была разработана Росстатом (Федеральной службой государственной статистики) в течение четырех лет, начиная с 2007 года. Система занимается сбором и подсчетом данных государственных статистических ресурсов.
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